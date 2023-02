Veröffentlicht am 19. Februar 2023 von wwa

KIRCHEN – Durchsetzung eines Hausverbotes im Bowlingcenters in Kirchen

Polizeibeamte mussten am Samstagabend, 18. Februar 2023, auf Anfrage des Betreibers des Bowlingcenters in Kirchen dessen Hausverbot gegen eine kleine Gruppe junger Männer, überwiegend aus dem Raum Betzdorf, durchsetzen. Sie waren dem Betreiber bereits in der Vergangenheit durch ihr aggressives Verhalten aufgefallen und ihnen sollte nun Hausverbot erteilt werden. Zur Durchsetzung bedurfte es jedoch schließlich der Polizei, da die Gruppe der Aufforderung des Betreibers nicht nachkam. Quelle: Polizei