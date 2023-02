Veröffentlicht am 19. Februar 2023 von wwa

WISSEN – Drei Mädchen und elf Jungen der Jugendfeuerwehr Wissen erwerben die „Jugendflamme 1“

Der Löschzug 1 der Freiwilligen Verbandsgemeindefeuerwehr Wissen ist stolz auf seine Jugendabteilung. So erwarben drei Mädchen und elf Jungen die „Jugendflamme 1“ als Ausdruck ihrer Fähigkeiten im vielfältigen Dienst der Feuerwehr für die Allgemeinheit.

Im theoretischen Teil des Tests mussten Fragen angelehnt an Themen der Grundausbildung beantwortet werden. Dabei ging es beispielsweise um Schlauchleitungen und Armaturen oder die so wichtige Erste Hilfe.

Im praktischen Teil sollten die Kinder dann ein Standrohr setzen, Schläuche ausrollen, ein Hydrantenschild erläutern oder fachgerecht einen Notruf senden. Sogar das Herstellen von Feuerwehrknoten gehörte zu den Prüfungsaufgaben.

Vorbereitet hatte man sich über einen Zeitraum von etwa drei Wochen, der Test selbst ging an einem Samstagmorgen im Wissener Feuerwehrhaus über die Bühne. Am frühen Nachmittag stand das Übergeben der Urkunden und Abzeichen auf dem Programm. Neben den gespannt auf die Prüfungsergebnisse wartenden Jugendfeuerwehrleuten waren auch viele Eltern erschienen, was David Musall als Wissens Wehrführer besonders freute. In einer kleinen Ansprache lobte er die vierzehn Kinder: „Wir blicken voller Stolz auf Eure Leistungen und brauchen uns offensichtlich keine Sorgen um den Fortbestand der Freiwilligen Feuerwehr zu machen.“ Voraussetzung sei natürlich, dass alle jungen Leute dabei bleiben und nun ebenso engagiert auf die „Jugendflamme 2“ auf Kreisebene hinarbeiten.

Ein Riesenlob ging auch an die Stellvertretende Jugendwartin Ramona Deipenbrock, die zusammen mit Julia Denker und sieben weiteren Kameraden als Betreuerteam gewirkt haben: „Ganz toll und vorbildlich, was Ihr hier geleistet habt!“ Ramona Deipenbrock fügte noch an: „Besonders schön ist, dass viele neue und junge Kids bei uns mitmachen!“. Zusammen mit David Musall übergab sie die Auszeichnungen, unterstrichen von starkem Beifall aller Anwesenden. Die nächste Übung der Jugendfeuerwehr findet am Mittwoch, 22. Februar, um 17.30 Uhr wiederum im Wissener Feuerwehrhaus statt. Mitmachen können alle die den Feuerwehrdienst näher kennenlernen wollen und älter als zehn Jahre sind. (bt) Fotos: Bernhard Theis