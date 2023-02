Veröffentlicht am 19. Februar 2023 von wwa

WISSEN – Schwerer Verkehrsunfall auf der L 278 in Wissen

Samstagnachmittag, 18. Februar 2023, kurz nach 15 Uhr ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der L 278/Morsbacher Straße in Höhe der Abzweigung Holschbacher Straße in Wissen. Ein Audi war frontal mit einem E-Pkw der Marke Tesla zusammengestoßen. Ursache war ein medinischer Notfall. Erste Meldungen wonach zwei Personen eingeklemmt waren, stellten sich als nicht zutreffend heraus. Beide Fahrer konnten von den DRK-Rettungskräften befreit werden. Insgesamt trugen drei Personen Verletzungen davon. Den 30 Wissener Feuerwehrleuten, einschließlich der FEZ-Kräfte, unter Leitung von Wehrführer David Musall blieb aber trotzdem noch viel zu tun. Es waren nämlich größere Mengen an Treib- und Schmierstoffen ausgelaufen und in den in unmittelbarer Nähe vorbeifließenden Wisserbach gelangt. Man reagierte sofort und baute kurz vor der Mündung in die Sieg eine Ölsperre auf. Bindemittel wurde auch um den Kanaleinlauf in der Fahrbahndecke neben den beiden Fahrzeugen aufgebracht. Entfernt wurde es später von Mitarbeitern des heimischen Bauhofs. Neben der Freiwilligen Feuerwehr waren der Notarzt und Rettungswagen aus Wissen sowie ein Rettungswagen aus Lichtenberg/Morsbach im Einsatz. Dazu die Polizei und eine Vertreterin der Unteren Wasserbehörde bei der Kreisverwaltung Altenkirchen. Die beiden beteiligten Fahrzeuge haben nur noch Schrottwert. (bt) Fotos: Bernhard Theis