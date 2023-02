Veröffentlicht am 18. Februar 2023 von wwa

WISSEN – Frontalzusammenstoß auf der L 278

Der Fahrer eines Audi befuhr am Samstagnachmittag, 18. Februar 2023, um 15:20 Uhr die L 278 Morsbacher Straße aus Richtung Morsbach kommend nach Wissen. Kurz hinter dem Ortseingang in Wissen in Höhe der Einmündung der Holschbacher Straße geriet er aufgrund eines plötzlichen medizinischen Notfalles komplett auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal mit einem entgegenkommenden Tesla zusammen. An beiden Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Audifahrer sowie die beiden Insassen des Tesla wurden verletzt und vom Rettungsdienst versorgt. Da Betriebsstoffe in den Wisserbach gelangten, wurden die Feuerwehr von Wissen sowie die Untere Wasserbehörde des Kreises Altenkirchen alarmiert. Quelle: Polizei