Veröffentlicht am 18. Februar 2023 von wwa

LINZ am RHEIN – Verkehrsunfallflucht in Linz am Rhein

In der Nacht zwischen Freitag, 17. Februar 2023 ab 20 Uhr und Samstagmorgen, 18. Februar 2023 bis 06:16 Uhr kam es im Ortseingang Linz am Rhein aus Fahrtrichtung Erpel kommend einen Auffahrunfall. Der unbekannte Fahrzeugführer, befuhr mit seinem Fahrzeug die B 42/Linzhausenstraße im Bereich des Fahrbahnteilers mit Fahrbahnverschwenkung. In dieser kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet auf die rechtsseitige Fahrbahnbegrenzung, den Grünstreifen bis es zu einem Auffahren gegen ein Werbeschild und einen geparkten Pkw rechts der Fahrbahn. Das Werbeschild wurde aus der Verankerung gerissen. Durch den Aufprall gegen den geparkten Pkw wurde der gegen einen weiteren Pkw geschoben und der wiederum gegen ein drittes geparktes Fahrzeug. Durch den Aufprall auf das erste Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden, an dem zweiten und dritten Fahrzeug entstand ebenfalls Sachschaden.

Die Polizei bittet um Mithilfe. Der Unfallverursacher räumte und säuberte die Unfallstelle und verließ sie, ohne seine Beteiligung anzuzeigen. An dem flüchtigen Unfallfahrzeug dürfte im Frontbereich ein erheblicher Schaden vorhanden sein. Wer hat in der Nacht oder am Morgen Beobachtungen in der Ortseinfahrt Linz am Rhein gemacht und kann Hinweise auf den möglichen Unfallverursacher geben? Quelle: Polizei