Veröffentlicht am 17. Februar 2023 von wwa

MONTABAUR – Körperverletzung nach illegalem Überholmanöver auf der B 255

Freitagmittag, 17. Februar 2023, gegen 14:30 Uhr kam es auf der B 255 zu einer Körperverletzung, in deren Folge ein Beteiligter leicht verletzt wurde. Der Geschädigte befuhr mit seinem LKW die B 255 von Rennerod in Fahrtrichtung Koblenz. Kurz vor der Abfahrt Niederahr überholt der Beschuldigte den Geschädigten mit seinem PKW über eine Sperrfläche im Überholverbot. Der Beschuldigte versuchte anschließend vor dem LKW wieder einzuscheren. Aufgrund entgegenkommender Fahrzeuge und des nicht vorhandenen Platzes vor dem LKW, musste er sein Überholmanöver abbrechen.

Der Geschädigte fuhr an der Abfahrt Niederahr von der B 255 ab. An der Kreuzung zur Niederahrer Straße, hielt er sein Fahrzeug an. Er stellte fest, dass der Beschuldigte sein Fahrzeug hinter ihm ebenfalls zum Stehen gebracht hatte. Beide Fahrzeugführer steigen aus. Der Beschuldigte kam auf den LKW-Fahrer zu und rammte ihm unvermittelt sein Knie in den Bauch und schlug ihm mehrfach mit der Faust auf die Brust. Der Geschädigte konnte sich zunächst aus der Situation befreien und trat an das Fahrzeug des Beschuldigten, um ein Bild seines Kennzeichens zu fertigen. Der Beschuldigte schlug dem Geschädigten daraufhin erneut mehrfach mit der Faust gegen die Brust. Anschließend fuhr er in unbekannte Richtung davon. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Montabaur entgegen. Quelle: Polizei