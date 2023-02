Veröffentlicht am 18. Februar 2023 von wwa

HORHAUSEN – Horhauser Senioren blicken am 9. März im Kaplan-Dasbach-Haus in die Sterne – Vortrag „Astrologie als Orientierungshilfe“ – vorher Gottesdienst mit Krankensalbung in der Pfarrkirche

Die Seniorenakademie der Pfarrgemeinde Horhausen lädt für Donnerstag, 9. März, um 14:30 Uhr, zum Gottesdienst mit Krankensalbung in die Pfarrkirche St. Maria Magdalena ein. Gottesdienst und Krankensalbung gehören zum festen Bestandteil des jährlichen Programms der Seniorenakademie. Im Anschluss daran gibt es im Kaplan-Dasbach-Haus Kaffee und Kuchen. Um 15:30 Uhr wird Astrologin Hildegard Kaiser (Bonn) die Senioren über „Astrologie als Orientierungshilfe“ informieren. „Astrologie ist mehr, als Sternenkonstellationen zu deuten. Astrologie, richtig angewendet, kann als ‚Kompass für die Fahrt auf dem Meer des Lebens‘ bezeichnet werden. Denn auch Seefahrer richten sich seit jeher an den Sternen aus“, so Hildegard Kaiser. Anmeldungen/Infos beim Vorsitzenden der Seniorenakademie, Rolf Schmidt-Markoski, Tel. 02687/929507.

Foto: 2. Hildegard Kaiser (Bonn) hat auch ein Buch mit dem Titel „Astrologie als Orientierungshilfe – uraltes Wissen nutzen, mit Leo die Sterne erkunden“ geschrieben, was sie in Horhausen vorstellen wird. Foto: privat