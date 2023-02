Veröffentlicht am 18. Februar 2023 von wwa

BEROD – Roboter bauen und programmieren: Lego-Spike-Workshop in Berod

Das Kreisjugendamt lädt in Kooperation mit der Ortsgemeinde Berod ein zu einem Workshop mit dem Lego-Spike-Bausatz. Am Freitag, dem 3. März, geht es im Beroder Bürgerhaus um die Möglichkeiten dieses Roboter-Bausatzes. Der Kurs richtet sich an Mädchen und Jungen im Alter ab zehn Jahren.

Der Kurs findet von 15 bis 19 Uhr statt, Vorwissen ist nicht nötig. Die Kinder bauen in Zweier-Teams verschiedene Roboter und programmieren diese über Tablets. Medienreferentin Michaela Weiß, die den Kurs anbietet, vermittelt mit diesem Konzept Themen aus dem naturwissenschaftlichen Bereich, die Kinder erfahren spielerisch die technischen und physikalischen Phänomene. Außerdem lernen sie den einfachen Einstieg in die Programmierung.

Die Teilnahme kostet 15 Euro. Anmeldungen nimmt die Kreisjugendpflege Altenkirchen entgegen, Kontakt per Mail: anna.beck@kreis-ak.de.