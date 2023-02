Veröffentlicht am 18. Februar 2023 von wwa

STADT NEUWIED – Big House bietet direkt nach Karneval besondere Angebote

Zahlreiche Angebote warten das ganze Jahr über im städtischen Jugendzentrum Big House auf Neuwieds Jugendliche. Neben dem Offenen Treff erweitern auch immer wieder einigen besondere Aktionen das vielfältige Programm. So wie jetzt: In Kooperation mit der IGS Johanna-Loewenherz wurde für Mittwoch, 22. Februar, ein Kleidertausch organisiert. Dort können die Jugendlichen alte Kleidung unentgeltlich gegen neue tauschen. Einen Tag später, am 23. Februar, steht ein Kicker-Turnier auf dem Plan und am Freitag, 24. Februar, findet der große E-Sports-Cup im Jugendzentrum statt. Dabei messen sich die jungen E-Sportler zwei gegen zwei im Videospiel Fifa 23 an der Playstation 4 im Mehrzweckraum auf der Leinwand. Die besten drei Teams erhalten Gutscheine, gesponsert von der Sparkasse Neuwied. Ein bekannter Social-Media-Influencer ergänzt das Angebot mit weiteren Sport-Challenges. Alle Termine gibt’s online auf www.bighouse-neuwied.de oder www.up2date-neuwied.de.