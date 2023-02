Veröffentlicht am 17. Februar 2023 von wwa

OBERERBACH – Kinderkarneval der Hobby Carnevalisten Erbachtal feiert Riesenerfolg

Das Zelt war wieder einmal viel zu klein. Bei dem, was sich da an Kindern, Eltern, Großeltern und Akteuren ins Zelt drängte drohten die Zeltwände zu platzen. Die Kinderpräsidentin Lina Wessler und der einmalige Dominic Pritz wussten, wie sie die kleinen und großen Karnevalisten über Stunden bei Laune halten konnten. Zwischen den Auftritten der befreundete Karnevalsverein mit ihren Tanzdarbietungen holten die Beiden die Kinder auf die Bühne und ließen sie tänzerisch und spielerisch aktiv werden. Zu den Akteuren gehörten die eigenen Tanzgruppen, die Bambinis, die Minis, Solomariechen Lana, und die mittlere Garde. An Gästen kamen die Herkersdorfer, die aus Schladern, der KG Altenkirchen, der KG Fidele Jongen Pracht, die Fidele Küken, der KG Fensdorf und auch die Cheerleader Heavenly Force. Das Dreigestirn des HC Erbachtal war selbstverständlich auch zugegen. Zum Abschluss gab es im Rahmen des Finals noch die Kostümprämierung. Fotos: Diana Wachow