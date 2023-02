Veröffentlicht am 17. Februar 2023 von wwa

HELMENZEN – Der OMUS-Club zog mit seiner Sitzung unter dem Motto „Jetzt ist Golden Twenties Zeit“ das große Los.

Der OMUS-Club zeigte auf seiner Sitzung im Westerwälder Hof in Helmenzen dass er in zwei Jahren Pause nichts von seiner Klasse, von seinem Können verloren, eingebüßt hatte. Die 16 Akteure zogen unter dem Beifall der karnevalistischen Freunde des OMUS-Clubs auf die Bühne. Im Outfit der 20ger Jahre boten sie ein phantastisches Bild. Nach kurzer Begrüßung des neuen Moderatorenpaares Caroline und Christian Räder ging es Schlag auf Schlag. In den 12 Darbietungen wirkten Gabi und Jochen Räder, Caroline und Christian Räder, Tanja und Achim Birk, Debora Birk, Alexandra und Jens Gibhardt, Iris Hausmann, Rebecca Müller, Cora Iwanowski, Silvia Pfeiffer, Nadine Brück, Pierre Schürdt und Christopf Steeger mit. Für Beleuchtung und Ton sorgten Mario Müller und Tobias Pfeiffer.

Mit der Massage und einer frustrierten Frau begann der Reigen. Drei Männer wollen sich bei einer Massage entspannen, doch eine Frau im Trennungsfrust ließ das wenigstens für einen Mann zur Qual werden. Mit dem Thema Flugthrombose sorgten Alexandra und Jens Gibhardt für reichlich Irritationen. Im heimischen Wohnzimmer simulierten sie einen Langstreckenflug. In der Fahrschulübung demonstrierte ein Pärchen, wie die Frau auf die Führerscheinprüfung vorbereitet wurde. Die Glamour Girls, die Tanzmädels des OMUS-Club bezauberten mit ihrem Anmut. Der Virus, dargeboten in einer einmaligen Büttenrede von Gabi Räder erinnerte an die zurückliegenden Jahre. #OnOffLine war ein älteres Pärchen, die mit dem neuen Kram nicht zurecht kamen.

Nach der Pause ließ er kein Auge trocken, der Fürst der Finsternis, wie immer in Person von Silvia Pfeiffer. Der Besuch aus dem fernen Transsilvanien hatte seinen Nahrungsbedarf für sich und seine Opfer, natürlich aus dem Publikum, mitgebracht. Für jeden Geschmack etwas. Nach dem Ehekrach der beiden C. Räders ging der Stress im Bett mit G. und J. Räder weiter. Man geht ins Bett, ist müde und will einfach nur schlafen… blöd nur wenn der Partner nicht schlafen kann und der Meinung ist, wenn ich nicht schlafe, braucht der andere es auch nicht. Beim Lidllied handelte es sich um einen musikalischen Beitrag, bei dem bekannte Melodien umgetextet wurden. Das Altersglühen zeigte die moderne Partnersuche, dass man im Hohen Alter nicht alleine bleiben muss. Den Schlusspunkt setzten die Glitzerflitzer, das Männerballett des OMUS-Clubs. Fotos: BürgerKurier