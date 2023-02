Veröffentlicht am 17. Februar 2023 von wwa

WEITERSBURG – Möhnenumzug in Weitersburg mit anschließender „After-Zug-Party“ verlief aus polizeilicher Sicht problemlos

Am Schwerdonnerstag, 16. Februar 2023, um 15:11 Uhr fand in Weitersburg der traditionelle Möhnenumzug statt. Anlässlich des Möhnenumzugs mit anschließender „After-Zug-Party“ im Dorfgemeinschaftshaus Weitersburg führte die Polizeiinspektion Bendorf einen Sondereinsatz durch, der weitestgehend ruhig und friedlich verlief. Insgesamt wurden während des Einsatzes zwei Körperverletzungsdelikte aufgenommen, bei denen zwei Personen durch Faustschläge leicht verletzt wurden. Gegen die 24- und 27-jährigen Beschuldigten wurden Strafverfahren eingeleitet. Weiterhin wurde während des Sondereinsatzes gegenüber zwei alkoholisierten Personen im Alter von 18 und 21 Jahren ein Platzverweis ausgesprochen, nachdem sie die polizeilichen Maßnahmen störten. Da die beiden Personen dem erteilten Platzverweis aber nicht nachkamen, wurden sie im Anschluss in Gewahrsam genommen und zur Polizeiinspektion Bendorf gebracht, wo sie an Angehörige überstellt wurden. Der weitere Einsatzverlauf verlief ohne Vorkommnisse. Quelle: Polizei