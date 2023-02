Veröffentlicht am 17. Februar 2023 von wwa

WEISEL – Tödlicher Verkehrsunfall auf der L 339

Freitag, 17. Februar 2023, kam es auf der L 339 zwischen den Ortschaften Weisel und Rettershain zu einem schweren Verkehrsunfall. Der alleinbeteiligte Fahrzeugführer eines Kastenwagens befuhr die Landstraße von Rettershain aus kommend in Fahrtrichtung Weisel. Aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit verlor der Fahrzeugführer in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Fahrzeug kam nach der Kurve nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen mehrere Bäume. Der 58-jährige Fahrzeugführer aus der VG Vallendar erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Es bestehen, so die Polizei, keinerlei Hinweise auf eine Beteiligung weiterer Fahrzeuge. Quelle: Polizei