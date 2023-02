Veröffentlicht am 17. Februar 2023 von wwa

ASBACH – RKK-Auszeichnungen an Asbacher Möhnen

An Altweiber, auch Schwerdonnerstag genannt, zeigten sich, nach zwei Jahren Corona bedingter auferlegter Enthaltsamkeit, in Asbach die Möhnen „endlich wieder“ außer Rand und Band und veranstalteten unter großer Zustimmung und Begeisterung mit viel Frohsinn eine närrische Zeltparty auf dem Marktplatz.

Ein Höhepunkt der vom Möhnenclub Asbach „Jetzt jeht et loss“ initiierten Veranstaltung war die Ordensverleihung durch Erwin Rüddel, den Bezirksvorsitzenden der Rheinische Karnevals-Korporationen (RKK)x, an zwei besonders verdiente Asbacher Möhnen. Margret Eul ist bereits seit 41 Jahren im Asbacher Karnevalsgeschehen aktiv tätig, so aktuell als Schriftführerin im Vorstand. Dafür verlieh ihr Erwin Rüddel die RKK-Verdienstmedaille in Silber am Bande.

Weiter ausgezeichnet werden sollte, die aus gesundheitlichen Gründen leider verhinderte Emmi Schwalbach. Sie ist seit 28 Jahren aktives Mitglied des Möhenclubs und zeichnete viele Jahre als Schriftführerin verantwortlich. Für sie hielt Erwin Rüddel die RKK-Verdienstmedaille in Gold bereit. „Es ist mir eine große Freude mit Margret Eul und Emmi Schwalbach, der ich an dieser Stelle herzliche Genesungswünsche übermittle, zwei äußerst Aktive der Asbacher Möhnen auszuzeichnen, die sich in besonderer Weise um das rheinische Brauchtum Karneval verdient gemacht haben“, bekräftigte Erwin Rüddel unter großer Zustimmung.

Foto (v.li.): Margret Eul, RKK-Bezirksvorsitzender Erwin Rüddel, Obermöhn Angela Steffen, Hildegard Anhalt und Jasmin Eulenberg. Foto: RKK