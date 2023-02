Veröffentlicht am 17. Februar 2023 von wwa

HAMM (Sieg) – Mahnwache für den Frieden zum Jahrestag des Ukrainekrieges

Am Freitag, 24. Februar 2022 hat Putin mitten im Herzen Europas einen Angriffskrieg begonnen, der unendlich viel Leid, Tod und Zerstörung gebracht hat. Hunderttausende Tote, noch mehr Verletzte, über 40.000 Menschen sind alleine nach Rheinland-Pfalz geflüchtet und wurden hier in einer großen Welle der Solidarität aufgenommen. Der Kriegsbeginn jährt sich am 24. Februar zum ersten Mal.

Anlässlich dieses schrecklichen Jahrestages rufen alle demokratischen Parteien aus dem Kreis Altenkirchen, die evangelische und katholische Kirche sowie die Gewerkschaften aus dem Kreis Altenkirchen zu einer Mahnwache für den Frieden auf. Diese findet am kommenden Freitag, dem 24. Februar um 19.30 Uhr auf dem Synagogenplatz in Hamm/Sieg statt.

Mit dem Gedenken soll an alle Opfer dieses furchtbaren Krieges erinnert werden. „Wir dürfen uns niemals an diesen Krieg gewöhnen“, so erläutern die Veranstalter ihre Initiative und Beweggründe für die Mahnwache. Vorgesehen ist, nach einer kurzen Ansprache des Deutschen Gewerkschaftsbundes und der Kirchen sowie einer musikalischen Begleitung des Liedermachers Jörg P. Brück aus Etzbach gemeinsam mit den Mitbürgerinnen und Mitbürgern aus dem AK-Land im Stillen der Opfer zu gedenken und für den Frieden einzutreten. Gerne können zur Mahnwache Kerzen als Symbol der Hoffnung mitgebracht werden.