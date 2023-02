Veröffentlicht am 17. Februar 2023 von wwa

STADT NEUWIED – Vorbereitungen für den Ausbau der Wilhelmstraße starten

In diesem Jahr beginnt der Ausbau der Wilhelmstraße in Neuwied zwischen der Kreuzung Kirchstraße und dem Kreisverkehr. Das Stadtbauamt wird die Fahrbahndecke mit Unterbau erneuern, die Stadtwerke die Versorgungsleitungen mit Hausanschlüssen und die Servicebetriebe den Entwässerungskanal. Um diese notwendigen Arbeiten zu ermöglichen, müssen zuvor zwischen Kirchstraße und Engerser Straße einige Bäume entfernt werden, und zwar mit Blick auf das Naturschutzgesetz noch im Februar. Die eigentlichen Bauarbeiten beginnen dann voraussichtlich im Mai. Zuvor wird die Stadt auch noch zu einer Anliegerversammlung einladen. Während der Baumfällung Ende Februar kann es zu Behinderungen kommen. Nach Abschluss des Ausbaus werden als Ersatz 16 besonders widerstandsfähige und bienenfreundliche Bäume gepflanzt, die künftig in diesem Teilstück die neue Wilhelmstraße säumen.