Veröffentlicht am 17. Februar 2023 von wwa

WEYERBUSCH – Weyerbuscher Bürger formieren sich für Kommunalwahl 2024 – Angesichts der Kommunalwahl im kommenden Jahr gründeten Weyerbuscher Bürger die Wählerliste Weller. Mit Max Weller als Listenführer und Bürgermeisterkandidat will die Liste die Wahl gewinnen.

In der Gaststätte „Zur Post“ traf sich am Dienstag, 14. Februar 2023, um 19.00 Uhr eine bunte Gruppe von alteingesessene und zugezogenen Weyerbuschern um die Wählerliste Weller zu gründen. Max Weller, als gebürtiger Weyerbuscher, wird die Liste anführen und für das Amt des Bürgermeisters kandidieren. Die Gruppe ist sich einig, dass sie mit Max Weller jemanden gefunden hat, der fest in Weyerbusch verwurzelt ist, offen diskutiert und die Dinge anpackt und somit der ideale Bürgermeister für Weyerbusch ist.

Die Liste will unabhängig von parteipolitischen Positionen die Themen angehen und sieht dabei die ehrliche und transparente Kommunikation zwischen den Menschen der Gemeinde und dem Gemeinderat als Grundvoraussetzung an. Die Anwesenden waren sich auch darüber einig, wie wichtig eine aktive und offene Diskussionskultur im Gemeinderat ist.

Das nächste Treffen der Wöhlergruppe wird am Dienstag, 28. März 2023, ab 19.00 Uhr in der Gaststätte zur Post stattfinden. Alle interessierten Weyerbuscher, die sich mit der Wählerliste politisch engagieren wollen, sind herzlich dazu eingeladen. Max Weller: „Ich freue mich auf einen lebendigen Austausch mit Menschen, denen Weyerbusch genauso am Herzen liegt wie mir. Eine weitere Kontaktmöglichkeit besteht über die im Aufbau befindliche Homepage WWWeyerbusch.de und die Email. Kontakt@WWWeyerbusch.de. Foto: Gabi und Max Weller