Veröffentlicht am 17. Februar 2023 von wwa

PUDERBACH – „Gut vorbereitet durch die Schwangerschaft“

„Gut vorbereitet durch die Schwangerschaft“ am Mittwoch, 22. März 2023 ab 20.00 Uhr. Der Vortrag richtet sich an alle werdenden Mütter und Eltern und spricht Themen rund um Schwangerschaft und Geburt an, z.B.: Hebammenvorsorge, Schwangerschaftsbeschwerden, Vorbereitung auf das Stillen, Fragen zur Geburt oder „Was gehört in den Klinikkoffer?“ Referentinnen ist Stefanie Hauschild (Hebamme). Sabine Hoffmann-Blum (Dipl.-Sozialpädagogin Schwangerenberatung des Diak. Werkes Neuwied). Es wird um Anmeldung bis spätestens 16. März 2023 per E-Mail: krokowski@diakonie-neuwied.de. Im Anschluss daran wird ein Zoom-Link an alle Teilnehmer verschickt.