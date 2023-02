Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr durch Ausbreiten von Nägeln auf der Fahrbahn in der Adolfstraße in Westerbu

Veröffentlicht am 16. Februar 2023 von wwa

WESTERBURG – Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr durch Ausbreiten von Nägeln auf der Fahrbahn in der Adolfstraße in Westerburg

Donnerstagmorgen, 16. Februar 2023, gegen 08:30 Uhr wurde der Polizeiinspektion Westerburg bekannt, dass im Bereich der Adolfstraße 56 bis 68 in Westerburg, unbekannte Täter eine Vielzahl von Nägeln auf der Fahrbahn und den angrenzenden Gehwegen verteilt hätten. Hierdurch wurden die Reifen mindestens eines Verkehrsteilnehmers beschädigt. Die Polizeiinspektion Westerburg bittet um sachdienliche Hinweise zu dem/den Täter/n. Darüber hinaus wird gefragt, wer im Zusammenhang mit der besagten Tat ebenfalls noch geschädigt wurde? Quelle: Polizei