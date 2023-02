Veröffentlicht am 16. Februar 2023 von wwa

VALLENDAR – Handydiebstahl aus Sporthalle in Vallendar – Jugendliche flüchten

Mittwochabend, 15. Februar 2023, kam es während einer Trainingseinheit zwischen 18:00 und 19:30 Uhr in der Sporthalle der Realschule Plus in Vallendar zu einem Handydiebstahl aus einer Umkleidekabine.

Als gegen 20:00 Uhr im Bereich der Umkleidekabinen fünf Jugendliche durch eine berechtigte Person festgestellt wurden, flüchteten die über einen Notausgang in Richtung der Ortslage Vallendar. Nach Verständigung der Polizei konnten die fünf Jugendlichen im Rahmen einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung in der Jahnstraße gesichtet werden. Als die Jugendlichen die herannahenden

Streifenwagen erblickten, flüchteten sie umgehend in unterschiedliche Richtungen. Im Rahmen der anschließenden Verfolgung konnten drei Jugendliche eingeholt und einer Personenkontrolle unterzogen werden.

Nach Abschluss der Kontrolle wurden die Jugendlichen ihren Erziehungsberechtigten überstellt. Ob die Jugendlichen in Verbindung mit dem Handydiebstahl stehen, ist derzeit Gegenstand weiterer Ermittlungen. Der Wert des Handys dürfte im unteren, dreistelligen Eurobereich liegen. Gegen die Jugendlichen wurde ein Strafverfahren wegen Hausfriedensbruchs eingeleitet, da sie sich unberechtigt in der Sporthalle aufhielten. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 02622/94020 oder unter der E-Mail-Adresse pibendorf@polizei.rlp.de mit der Polizei in Bendorf in Verbindung zu setzen. Quelle: Polizei