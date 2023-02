Veröffentlicht am 16. Februar 2023 von wwa

VG ALTENKIRCHEN-FLAMMERSFELD – STADT ALTENKIRCHEN – Karnevalisten haben in der VG AKFL und Stadt Altenkirchen die Macht übernommen

Die Krawatte vom VG Chef Fred Jüngerich hatte am Donnerstag pünktlich um 11:11 Uhr schon daran glauben müssen. Die Möhnen der VG AKFL stürmten das VG Büro und holten sich die traditionelle Trophäe des Chef. Widerstandslos ließ er das Unabwendbare über sich ergehen. Das Stückchen Krawatte kann man am „Altweiber“ gut opfern. Eine Stunde später stürmten wieder karnevalistische Kräfte in das Rathaus. Die Altenkirchener Karnevalisten beabsichtigten, die Macht an sich zu reißen. Im Zugriff der Rotjacken stand die Absicht den Schlüssel der Kreisstadt Altenkirchen zu erbeuten und die Regentschaft zu übernehmen, auch die Verbandsgemeinde sollte mindestens bis zu Aschermittwoch unter karnevalistische Kontrolle kommen. Die beiden Solomariechen der KG Altenkirchen, Alina Tochenhagen und Lilly Müller holten sich mit vereinten Kräften die Krawatte des Stadtbürgermeisters Ralf Lindenpütz. Wohlwissend, dass die Macht der Karnevalisten nicht von langer Dauer ist und nur das geruhsame Wochenende betrifft, händigte Lindenpütz den Stadtschlüssel im Ratssaal den Wortführern der Karnevalisten, Ehrenpräsident Karlheinz Fels und Sitzungspräsident Dirk Witt, gegen zwei moderne Männerhandtaschen aus. Mit einem Glas Sekt wurde die Sache besiegelt. Abgerundet wurde die Machtübernahme durch einen „Freudentanz“ des Solomariechen. Fotos: Renate Wachow