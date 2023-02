Veröffentlicht am 17. Februar 2023 von wwa

REGION – Einladung zur Westerwald-Konferenz am Mittwoch, 19. April 2023, ab 18.30 Uhr im Bürgerhaus in Wirges (Westerwaldkreis) – Die Zukunft der Region Westerwald aktiv mitgestalten – Bürgerbeteiligung in der „Wir Westerwälder“- Regionalwerkstatt.

Die Corona-Pandemie hat gezeigt, wie wichtig unser ländlicher Raum für unsere Gesellschaft ist. Es ist von entscheidender Bedeutung, dem Strukturwandel in den Kommunen mit ganzheitlichen Lösungsansätzen gemeinsam entgegenzutreten. Die erfolgreiche Vernetzung der verschiedenen aktiven Akteure auf regionaler Ebene zur Stärkung unserer Region Westerwald, soll mit der Westerwald-Konferenz unterstützt werden. Mit den Machern vor Ort sollen die Bedarfe und Potenziale ermittelt und umsetzungsorientierte Handlungskonzepte gemeinsam entwickelt werden. „Gemeinsam mit den Westerwälderinnen und Westerwäldern möchte die Gemeinschaftsinitiative der drei Landkreise Altenkirchen, Neuwied und dem Westerwaldkreis, mit dem Namen Wir Westerwälder, die Zukunft der Region Westerwald aktiv entwickeln und gestalten“, so die drei Westerwälder Landräte Dr. Peter Enders (Kreis Altenkirchen), Achim Hallerbach (Kreis Neuwied) und Achim Schwickert (Westerwaldkreis).

Alle Bürgerinnen und Bürger der Region Westerwald sind aufgerufen, ihre Gedanken und Ideen in den aktuellen Prozess miteinzubringen. Wer die Zukunft der Region Westerwald aktiv mitgestalten möchte, kann sich ab sofort für die Westerwald-Konferenz und somit für einen der am diesen Abend durchgeführten Workshops anmelden.

In fünf Workshops werden sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit der Fragestellung auseinandersetzen, welche Projekte und Maßnahmen in den nächsten Jahren umgesetzt werden sollen. Immer im Vordergrund die Weiterentwicklung der Region, um die drei Landkreise noch fitter für die Zukunft zu gestalten.

Die Workshop-Themen sind: Westerwälder Alleinstellungsmerkmale, Mobilität, Kinder und Jugend, Kunst und Kultur und regionale Identität im Westerwald. Im gemeinsamen Austausch aus den unterschiedlichen Blickwinkeln der heimischen Akteure, aus verschiedenen Bereichen der Region können hier zahlreiche Stärken und Schwächen erörtert und zusammengefasst werden. Darüber hinaus ist es den drei Landräten wichtig, dass konkrete Projekte abgeleitet werden, die gemeinsam im kommenden Jahr umgesetzt werden.

An diesem Abend wird ebenfalls ein feiner Westerwälder Genussmarkt im Foyer des Bürgerhauses Wirges stattfinden. Zahlreiche Westerwälder Erzeuger von regionalen Produkten und heimische Gastronomen präsentieren sich und ihre kulinarischen Highlights.

Alle Interessierten können sich bis zum 31. März 2023 kostenfrei unter info@wir-westerwaelder.de anmelden. Wir bitten um eine frühzeitige Anmeldung. Bei der Anmeldung kann gerne auch schon eine Präferenz für einen Workshop angegeben werden.

1.Westerwälder Alleinstellungsmerkmale

2.Mobilität

3.Kinder und Jugend

4.Kunst und Kultur

5.regionale Identität im Westerwald

Weitere Informationen – Wir Westerwälder – Königsbacher Straße 40 – 56269 Dierdorf – info@wir-westerwaelder.de