STADT NEUWIED – Senioren-Sicherheitsberater informieren wieder am 3. März

Schon oft davor gewarnt und doch immer wieder erfolgreich: Schockanrufe und Enkeltricks funktionieren noch häufig viel zu gut. Doch ein Gespür für solche Maschen kann helfen, um kein Opfer zu werden und damit verbunden kein Geld zu verlieren. Umso besser, dass ein solches Gespür gezielt geschult werden kann. Genau dazu gibt es am Freitag, 3. März, von 10 bis 12 Uhr wieder eine ideale Gelegenheit. Denn wie jeden ersten Freitag im Monat laden die Senioren-Sicherheitsberater der Stadt Neuwied erneut zum Treffen in die Räume des Stadtteiltreffs, Rheintalweg 14, in der Neuwieder Innenstadt ein.

Die von der Polizei ausgebildeten Experten teilen gerne mit ratsuchenden Senioren ihr Wissen. Das betrifft übrigens nicht nur Themen wie Schockanrufe und Enkeltricks. Mit ihrer Arbeit möchten die Senioren-Sicherheitsberater ältere Bürgerinnen und Bürger dabei unterstützen, ihre Ängste abzubauen, und geben wertvolle Tipps zur Sicherheit in den eigenen vier Wänden oder unterwegs bei Kaffeefahrten. Die Beratung ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.