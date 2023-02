Veröffentlicht am 16. Februar 2023 von wwa

WISSEN – Machtübernahme der Wissener Karnevalisten

Altweiber stand endlich wieder die Machtübernahme der Wissener Karnevalisten auf dem Programm, was man doch zwei Jahre lang schmerzlich vermisst. Los ging es am Donnerstagmittag mit dem Anmarsch aller Aktiven der heimischen Karnevalsgesellschaft von der Stadtmitte Richtung Rathaus. Vorneweg ging der Spielmannszug „Alte Kameraden“ Niederhövels und sorgte mit schmissigen Stücken für gute Laune. Auf der Rathaustreppe begrüßte Sitzungspräsident Jürgen „Tilly“ Thielmann die Festgesellschaft mit einem dreifachen „Wissen o-jö-jo“. „Auch in schweren Zeiten lassen wir uns den Karneval nicht vermiesen“, rief er den Jecken und Zaungästen zu. Dann brachen die letzten Minuten der Herrschaft von Bürgermeister Berno Neuhoff an. Ohne große Gegenwehr übergab er den Rathausschlüssel an Prinzessin Sandra I. Von nun regieren in der Siegstadt die Karnevalisten, was sich hoffentlich auch auf Wissens Kassenlage auswirkt. Weiterhin übergaben die Tollitäten einige Orden, darunter auch an Uwe Beutgen vom Spielmannszug. Die Vorfreude auf den großen Umzug am Veilchendienstag war ohnehin überall zu spüren. Mit „Auf ein Wiedersehen in der kommenden Woche!“ ging der offizielle Teil der Machtübernahme zu Ende. Gefeiert wurde aber noch bis in den Abend hinein. (bt) Fotos: Bernhard Theis