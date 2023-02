Veröffentlicht am 16. Februar 2023 von wwa

PRACHT – HAMM – Prunksitzung der Fidelen Jongen Pracht

Eine phantastische Karnevalssitzung boten am Wochenende die Fidelen Jongen Pracht in der Sporthalle in Hamm (Sieg). In der Region Hamm ist die Sitzung der KG Fidele Jongen Pracht der Renner der karnevalistischen Sitzungen und wird sehnsüchtig zum Jahresbeginn von den Freunden des Karnevals erwartet. Nach zweijähriger Pause war die Erwartung besonders stark ausgeprägt. Lange vor Beginn der Sitzung war die Narrhalla, die Sporthalle des Schulzentrums, gefüllt. Das närrische Volk pracht- und phantasievoll kostümiert. Mit großem Hallo und schmetternden, karnevalistischem Schlachtruf wurden Elferrat, unter Führung von Sitzungspräsident Steven Röder, und die Tanzgarden begrüßt als sie in langer Reihe auf die Bühne des Narrenschiffs zogen. Nach seiner stimmungsvollen Begrüßung zogen die Tanzgruppen von der Bühne und Die Elferratsmitglieder platzierten sich auf dem Kapitänsdeck.

Die Jüngsten, die Fidelen Küken durften unter tosendem Beifall mit ihrem Tanz das Programm eröffnen, gefolgt von den Fidelen Bühnenfegern. Zwischendurch stieg „ne komische Hellije“ in die Bütt. Mit großem Aufgebot zog die KG Wissen mit Prinzenpaar, Elferratsmitgliedern und Tanzgruppe auf, bevor der bekannte Bauchredner Fred van Halen mit seinem Vogel die Bühne betrat und Narrenvolk, Elferrat und den Stimmgeber auf die Schüppe nahm. Musikalisch zog die regionale Gruppe „Hännes“ auf. Die große Tanzgarde der Fidele Jongen Pracht brillierte einmal mehr mit ihren, teils akrobatischen, Tanzdarbietungen. Ehrenpräsident Karlheinz Fels führte die KG Altenkirchen in den Saal. Die große Garde der KG Altenkirchen präsentierte einen super Showtanz und Fels verlieh bei dieser Gelegenheit Ortsbürgermeister Udo Seidler den Sessionsorden.

Auf jeder Sitzung der Fidelen Jongen wird mit Spannung die Darbietung der Fidele Jongen erwartet, die sich mit einem besonderen Motto präsentiert und eine wahnsinns Stimmung verbreitet. Den Schlusspunkt setzte der HC Ole aus dem Erbachtal mit Dreigestirn und Tanzgarden mit ihren Showtänzen bevor die Kapelle „ Brass an Spaß“ den Schlusspunkt setzte. Fotos: Diana Wachow