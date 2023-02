Veröffentlicht am 16. Februar 2023 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Möhnen erobern das Kreishaus

Auch nach zweijähriger Corona-Pause haben die Möhnen der Kreisverwaltung in Sachen Karneval nichts verlernt. Endlich konnte wieder die traditionelle Altweiber-Feier der Kreisverwaltung über die Bühne gehen. Unter dem Motto „AK-Kadabra – KV verzaubert“ stürmten die Möhnen um 11.11 Uhr das Büro von Gandalf in Person von Landrat Dr. Peter Enders. Nach einer kleinen Stärkung wurden die ersten magischen Fähigkeiten der Zauberlehrlinge im Quidditch-Pong unter Beweis gestellt.

Gegen Mittag trafen dann auch die männlichen Zauberer, Magier und Hexer im geschmückten Wilhelm-Boden-Saal ein, um gemeinsam zu feiern. Nach dem Bestehen der Hexenprüfung, bei der Zaubersprüche gelernt und Hexentränke gebraut wurden, konnten einige neuen Junghexen und -hexer in den Zirkel der Möhnen aufgenommen werden. Auch der Westerwälder Wirbelwind Carmen Neuls durfte an diesem magischen Tag selbstverständlich nicht fehlen, und so zog sie mit ihrem Vortrag alle in ihren Bann.

Ein weiteres Highlight der Veranstaltung war wieder einmal die eigene Tanzgruppe der Kreisverwaltung, deren Magier und Hexen die Stimmung im Saal zum Kochen brachten. Auch in diesem Jahr konnten sie den Saal nicht ohne eine Zugabe verlassen. Weiterhin besuchten auch die Showtanzgruppe „In Motion“ aus Ingelbach sowie die KG Altenkirchen den Hexenkessel „Kreisverwaltung“, um ausgiebig zu feiern. Organisiert wurde die Feier von den Möhnen der Kreisverwaltung Altenkirchen.