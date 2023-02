Veröffentlicht am 15. Februar 2023 von wwa

HACHENBURG – Kinonachmittag des Migrationsbeirates: Voller Erfolg

Der Beirat für Migration und Integration des Landkreises Altenkirchen lud gemeinsam mit dem Kino Cinexx in Hachenburg filmbegeisterte Kinder zum Kinonachmittag am ein. Das Projekt wurde wie jedes Jahr sehr gut angenommen: Insgesamt haben 169 Personen an dem Kinonachmittag teilgenommen, 63 Erwachsene haben 106 Kinder an dem Nachmittag begleitet. Es sei ein ausgesprochen gelungener Nachmittag mit vielen schönen Begegnungen unterschiedlicher Kulturen, heißt es aus den Reihen des Beirates.

Die Kinder fanden den aktuellen Animationsfilm „Strange World“ aus dem Hause Disney einfach fantastisch. Auch die Erwachsenen waren vom Film sehr begeistert, der den ein oder anderen nachdenklich gemacht hat. Der Inhalt in Kürze: Der Farmer Searcher Clade hat vor vielen Jahren eine überlebenswichtige Pflanze entdeckt, die nun zu verrotten droht. Er erhält den Auftrag, sie zu retten und dafür in das Innere der Pflanze zu reisen. Wenig begeistert macht sich Searcher mit seiner Frau Meridian auf den Weg. Heimlich schließt sich auch sein Sohn Ethan an. Gemeinsam entdecken sie eine wundersame Welt voller bunter Lebewesen und treffen selbst an diesem unwahrscheinlichen Ort auf bekannte Gesichter. Die Resonanz war durchweg sehr positiv. Das Strahlen der Kinderaugen zu sehen, hat die Beiratsmitglieder sehr gefreut.