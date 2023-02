Veröffentlicht am 15. Februar 2023 von wwa

BERLIN – Digitales Fachgespräch – Erwin Rüddel: Gesellschaftsjahr – für mehr Sicherheit und Zusammenhalt

„Ein starkes Ehrenamt ist unverzichtbar für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft. Ehrenamt ist das Rückgrat des Brand- und Katastrophenschutzes in Deutschland, aber auch Sport, Musik, Kultur und soziale Einrichtungen sind, wovon man sich auch in meinem Wahlkreis überzeugen kann, ohne ehrenamtliches Engagement nicht denkbar. Das Ehrenamt muss zukunftsfest werden“, erklärt der CDU-Bundestagsabgeordnete Erwin Rüddel.

So könne ein „Gesellschaftsjahr“ eine wesentliche Rolle für die Stärkung des Ehrenamtes spielen. „Wie wir dies erreichen können, wollen wir, die CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag, in einem digitalen Fachgespräch am Mittwoch, den 1. März 2023, ab 14.00 Uhr, mit Verbänden, Ehrenamtlichen, jungen Menschen und hoffentlich zahlreichen Gästen diskutieren“, so Rüddel.

Der Parlamentarier merkt weiter an, dass die politischen Rahmenbedingungen und die Aufstellung der tragenden Verbände und Organisationen auf aktuelle Entwicklungen in der Gesellschaft – beispielsweise demografischer Wandel, Individualisierung, Digitalisierung, Migration – angemessen reagieren müssen.

Es gelte Antworten zu finden auf Fragen wie, welche Rolle das „Gesellschaftsjahr“ bei der Stärkung des Ehrenamtes spielen kann und welche politischen und gesetzlichen Rahmenbedingungen dafür gebraucht werden.

„Wir wollen verschiedene Konzepte wie z.B. das ‚Deutschlandjahr‘, der Aufbau einer ‚zivilen Reserve‘, der ‚Gesellschaftsdienst im Bevölkerungsschutz‘ und die Potentiale bestehender Freiwilligendienst (BFD, FSJ, FÖJ) gemeinsam zwischen Politik, Verbänden und der ehrenamtlichen Basis im Rahmen einer Videokonferenz diskutieren“, konstatiert der christdemokratische Bundestagsabgeordnete.

Die Leitfragen zu dieser Videokonferenz lauten: Wer braucht das Ehrenamt? Wie können wir das „Gesellschaftsjahr“ umsetzen, so dass die Gesellschaft insgesamt profitiert? Wie lassen sich junge Menschen, aber auch ältere Generationen für ehrenamtliches Engagement begeistern?

„Da auch in den Landkreisen meines Wahlkreises gelebtes, praktiziertes Ehrenamt eine unverzichtbare, wichtige Stütze des gesellschaftlichen Zusammenhaltes ist, empfehle ich auch insofern eine Teilnahme an dieser Videokonferenz“, bekräftigt Erwin Rüddel.

Interessierte können sich bis Montag, 27. Februar 2023, unter www.cducsu.de/veranstaltungen anmelden. Bei der Anmeldung ist die Angabe einer E-Mail-Adresse unbedingt erforderlich, damit einige Tage vor dem Konferenztermin die Zugangsdaten zur Videokonferenz per E-Mail zugesendet werden können.