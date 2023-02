Veröffentlicht am 15. Februar 2023 von wwa

BAD HÖNNINGEN – Verkehrskontrolle der Polizei in Bad Hönningen

Dienstagmorgen, 14. Februar 2023, führte die Polizeiinspektion in Linz mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei Koblenz Verkehrskontrollen in Bad Hönningen durch. Bei 23 kontrollierten Fahrzeugen stellten die Beamten insgesamt sechs Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung fest, die von der Zentralen Bußgeldstelle in Speyer geahndet werden. In zwei Fällen wurden Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und wegen der Duldung des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Quelle: Polizei