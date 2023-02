Veröffentlicht am 15. Februar 2023 von wwa

BURGLAHR – Unfall bei Baumfällarbeiten in Burglahr

Am frühen Mittwochvormittag, 15. Februar 2023, gegen 11:15 Uhr, kam es im Bereich einer Waldrandlage in der Gemarkung Burglahr zu einem Unfall bei Forstarbeiten. Nach den ersten Ermittlungen der Polizei wurde ein 58jähriger Mann bei der Fällung eines Baumes durch einen größeren Ast getroffen und eingeklemmt. Der 58jährige Mann konnte durch die Feuerwehr schnell befreit werden. Er zog sich schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen zu und wurde in ein Koblenzer Krankenhaus gebracht. Neben starken Kräften der Feuerwehr und des Rettungsdienstes war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Quelle: Polizei