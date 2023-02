Veröffentlicht am 15. Februar 2023 von wwa

IRMTRAUDT – Ortsgemeinde Irmtraut erhält Förderung aus dem kommunalen Investitionsprogramm 3.0 – Bätzing-Lichtenthäler erhält Bestätigung aus dem Mainzer Innenministerium

Gute Nachrichten aus der Landeshauptstadt Mainz für die Ortsgemeinde Irmtraut. Diese erhält aus dem kommunalen Investitionsprogramm 3.0, für die energetische Sanierung der Turn- und Mehrzweckhalle, im Rahmen der Nachbewilligung 14.730,74 Euro Zuwendung vom Land. Der Bewilligung liegen zuwendungsfähige Gesamtkosten in Höhe von 16.367,49 Euro zugrunde.

Die heimische SPD-Landtagsabgeordnete Bätzing-Lichtenthäler erhielt diese gute Botschaft auf Nachfrage aus dem rheinland-pfälzischen Innenministerium. In den Mitteln sind 13.093,99 Euro Bundes und 1.626,75 Euro Landesmittel enthalten. „Die gemeinsame Förderung von Bund und Land, auch im Wege der Nachbewilligung, ist ein deutliches Zeichen dafür, dass Bundes- und Landesregierung eng an der Seite der Kommunen stehen“, so die Landespolitikerin. Insbesondere die Mittel aus dem kommunalen Investitionsprogramm 3.0. ermöglichen es den Kommunen, wichtige Investitionen, wie beispielsweise in Irmtraut, die energetische Sanierung, durchzuführen und sich damit zukunftssicher aufzustellen. „Neben der künftig höheren Energieeffizienz sind Maßnahmen wie diese auch wichtig für die Aufrechterhaltung der Attraktivität unserer Dörfer und dem Leben im ländlichen Raum“, erläutert Bätzing-Lichtenthäler die win-win-Situation der Förderung.

Gerne wird sich die Abgeordnete nach Abschluss der Maßnahme auch vor Ort ein Bild über die Verwendung der Mittel machen, die hier sinnvoll in die Zukunftsfähigkeit der Ortsgemeinden investiert werden.