STADT NEUWIED – vhs Neuwied: Experte informiert zu Krisenvorsorge – Vortrag am 25. Februar und 29. April mit Frank-Peter Kern

Die richtige und weitsichtige Vorbereitung auf etwaige Krisen und Katastrophen hat angesichts der Coronapandemie, extremen Wetterereignissen und internationalen Konflikten eine neue Relevanz. Um dabei nicht in Hamsterkäufe zu verfallen und dennoch gut vorbereitet zu sein, sind Augenmaß und Sachverstand gefragt. Dies vermittelt der Experte für Sicherheit und Katastrophenschutz Frank-Peter Kern im Rahmen zweier Vorträge bei der Volkshochschule Neuwied (vhs). An den Samstagen, 25. Februar und 29. April erläutert er von 10 bis 12.15 Uhr, mit welchen Risiken seiner Einschätzung nach zu rechnen ist und wie die entsprechenden Module zur Notfallvorsorge umgesetzt werden können.

Die Teilnahme an den Veranstaltungen kostet jeweils 20 Euro. Eine Anmeldung ist online möglich, telefonisch unter 02631 802-5510 oder per E-Mail an anmeldung@vhs-neuwied.de. Weitere Informationen zum Seminarangebot gibt es unter www.vhs-neuwied.de/. Foto: Sarah Branse

Foto: Frank-Peter Kern (links) mit weiteren Ehrenamtlichen bei einem Hilfseinsatz nach der Flutkatastrophe im Ahrtal.