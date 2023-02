Veröffentlicht am 14. Februar 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – Diebstahl einer Handtasche in Altenkirchen

Montagmittag, 13. Februar 2023, gegen 12.00 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Altenkirchen, in der Bahnhofstraße, zum Diebstahl einer Handtasche. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei wurde eine Frau beim Einladen ihrer Einkäufe in ihr Fahrzeug von einem Mann und einer Frau angesprochen. Zu diesem Zeitpunkt befand sich die Handtasche der Frau im Kofferraum des Fahrzeuges. Nach dem Gespräch mit den beiden Personen fuhr sie nach Hause. Hier bemerkte sie das Fehlen ihrer Handtasche. Ob das zuvor genannte Paar tatsächlich etwas mit dem Diebstahl zu tun hat, ist noch unklar.

Beide Personen werden wie folgt beschrieben: ca. 45 Jahre alt, beide kurze, braune Haare, kräftige Figur. Der Mann war mit einer Jogginghose und einem Pullover bekleidet. Die Frau könnte ein rotes Oberteil getragen haben. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise zu den beiden Personen bzw. zum Tatablauf. Quelle: Polizei