DERNBACH – Tödlicher Verkehrsunfall auf der A 3 Köln-Frankfurt

Dienstagnachmittag, 14. Februar 2023, gegen 15:10 Uhr ereignete sich auf der A 3 zwischen Ransbach-Baumbach und dem Autobahndreieck Dernbach, in Fahrtrichtung Frankfurt, ein schwerer Verkehrsunfall mit drei beteiligten LKW. Dabei fuhr ein LKW auf zwei weitere Lastkraftwagen an einem Stauende auf. Durch den Aufprall wurde der Fahrer des LKW eingeklemmt und erlitt tödliche Verletzungen.

Bei der Ladung handelt es sich um eine Chemikalie (Vinylacetat), die leicht entzündlich ist und Gefahren für Augen und Atemwege darstellen kann. Nach dem derzeitigen Stand der Polizei kam es zu keinem Chemikalienaustritt, die Erkundung der Unfallstelle durch die Feuerwehr dauert jedoch noch an. Im Anschluss ist eine Umladung des Gefahrguts für einen sicheren Abtransport vorgesehen.

Die Unfallstelle ist weiterhin in einem Umkreis von 150 Metern abgesperrt. Aufgrund der Bergung und des Abtransportes der Fahrzeuge dauert die Sperrung in beide Fahrtrichtungen noch bis mindestens in die späten Abendstunden an. Quelle: Polizei