Veröffentlicht am 14. Februar 2023 von wwa

NEUWIED – „Mach Ideen groß!“ Regionalwettbewerb Jugend forscht – Schüler experimentieren bei der thyssenkrupp Rasselstein GmbH in Neuwied

Am Samstag, 11. Februar 2023, hat die thyssenkrupp Rasselstein GmbH als Patenfirma und Gastgeber den Regionalwettbewerb „Jugend forscht“ und „Schüler experimentieren“ ausgerichtet. Ausstellung und Feierstunde fanden in der Aus- und Weiterbildung des Unternehmens in Neuwied statt.

In diesem Jahr galt das Motto „Mach Ideen groß.“ Der Wettbewerb wurde in zwei Altersklassen ausgetragen: bis 15 Jahre als „Schüler experimentieren“, 15 bis 21 Jahre als „Jugend forscht“. Insgesamt stellten 42 junge Forscherinnen und Forscher 22 Arbeiten vor. Mit acht Wettbewerbsbeiträgen ist die Biologie das meistbeteiligte Fach. Es folgen Chemie mit fünf Arbeiten, Geo- und Raumwissenschaften mit fünf und Physik mit vier Experimenten.

Im Vormittag begutachteten die Juroren die Arbeiten der jungen Forscher. Ab 14:00 Uhr war die Öffentlichkeit eingeladen, die Projekte der Schüler anzuschauen und mit den Jugendlichen zu diskutieren. In der anschließenden Feierstunde gab die Jugend forscht-Wettbewerbsleiterin Larissa Kram die Sieger der beiden Wettbewerbe bekannt. Technikvorstand Oliver Hoffmann sagt: „Wir freuen uns, dass wir jungen Forscherinnen und Forschern eine Plattform bieten konnten, ihre Experimente einem breiten Publikum zu präsentieren. Es waren viele kreative und originelle Arbeiten dabei, beispielsweise „wie gut ist die Aussagekraft von Fitnessuhren über die Schlafqualität?“ oder „kann man Wasserperlen selbst anfärben?“

Die Sieger der Regionalebene von „Jugend forscht“ qualifizierten sich für den Landeswettbewerb in Ludwigshafen bei der BASF und die Gewinner von „Schüler experimentieren“ für den Wettbewerb in Ingelheim bei Boehringer.