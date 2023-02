Veröffentlicht am 13. Februar 2023 von wwa

BETZDORF – Weinkopf-Cup begeistert alle Teilnehmer

Das war ein gelungener Start. Der erste Weinkopf-Cup – das große Hallenjugendturnier des Fußballnachwuchses – war von der JSG Siegtal/Heller perfekt organisiert und nicht nur sportlich ein Highlight, sodass man sich schon jetzt auf den nächsten Weinkopf-Cup freut.

Jugend-Turniere sind schon etwas ganz Besonderes. Hier erlebt man die pure Begeisterung für den Sport. Manch hoch bezahlter Fußballprofi könnte sich von dem vollen Einsatz der jungen Spielerinnen und Spieler eine Scheibe abschneiden. So auch beim Weinkopf-Cup, bei dem 365 Spielerinnen und Spieler in 92 Partien gegeneinander antraten. Nicht nur der Hauptsponsor Stephan Neumann-Weinkopf war begeistert vom Einsatz und der Spielfreude der Mannschaften. Hier wurde sportliche Spannung geboten. Auch die Zuschauer wurden von dem Einsatz auf den Spielfeldern gepackt und feierten die Mannschaften mit immer wieder aufbrausendem Beifall.

Bei den gezeigten Leistungen konnte man eigentlich nicht von Verlierern sprechen – alle Turnierteilnehmer spielten leidenschaftlich und voller Elan. Darum wurden auch alle mit einer Medaille belohnt.

In der F-Jugend (Jahrgänge 2014/15) werden noch keine Platzierungen ausgespielt. Für die E-Jugend (Jahrgänge 2012/13) hatten sich so viele Mannschaften gemeldet, dass man in zwei Gruppen spielte. In der ersten Gruppe könnte sich die JSG Siegtal/Heller durchsetzen, Zweiter wurde die EGC Wirges, gefolgt vom VFL Oberbieber II. In der zweiten Gruppe konnte sich die JSG Wilnsdorf durchsetzen, gefolgt von der EGC Wirges und JSG Wilnsdorf II. Der FC Dautenbach wurde Erster in der D-Jugend (Jahrgänge 2010/11), gefolgt von der JSG Wisserland I und dem JFV Wolfstein I.

Hinter den Kulissen sorgte ein tolles Team unter Federführung von Jens Heß für einen reibungslosen Ablauf der zweitägigen Veranstaltung. Trainer, Betreuer, Spieler-Eltern und andere Helferinnen und Helfer stellten nicht nur einen zügigen Ablauf sicher, sondern sorgten auch für beste Verpflegung.

Insgesamt war die Premiere des Weinkopf-Cups eine Visitenkarte für die hervorragende Jugendarbeit der weit über 40 Mannschaften. Die teilnehmenden Vereine lobten auch die Organisation und den Ablauf der Veranstaltung und signalisierten, dass sie im kommenden Jahr gerne wieder dabei sind. So freut sich nicht nur die JSG Siegtal/Heller auf den Weinkopf-Cup 2024. (Vereinsbericht)