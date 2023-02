Veröffentlicht am 13. Februar 2023 von wwa

STADT NEUWIED – Texte gelungen verarbeiten: Kurs bringt Grundlagen näher

Eine ansehnliche Bewerbung schreiben oder eine Vorlage für einen Brief verwenden? Mit einem Textverarbeitungsprogramm kein Problem. Die wichtigsten Grundlagen dazu erfahren Interessierte bei einem passenden Kursangebot der vhs Neuwied. An drei Terminen – 27. Februar, 2. März und 6. März – lernen die Teilnehmenden, wie sie am Computer eigenständig Texte schreiben und sicher formatieren können. Damit möglichst viele Menschen diese Möglichkeit haben, setzt die vhs dabei auf die kostenfrei erhältliche Software LibreOffice der gemeinnützigen „The Document Foundation“. Denn so können die Teilnehmenden auch problemlos zu Hause mit der Software Texte verarbeiten. Der Kurs ist Teil des Projekts „Bürgernahe Medienkompetenz – DigiNetz“ und wird vom Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung gefördert. Dadurch beträgt die Kursgebühr nur 18 Euro. Alle drei Kurseinheiten gehen jeweils von 18 bis 20.30 Uhr. Interessierte können sich bei der vhs Neuwied, Heddesdorfer Str. 33, telefonisch unter 02631 802 5510 oder online unter www.vhs-neuwied.de anmelden.