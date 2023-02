Veröffentlicht am 13. Februar 2023 von wwa

FRIESENHAGEN – Kölner Domorganist zu Gast in Friesenhagen

In der Reihe der Orgelkonzerte an der 3manualigen Seifert-Orgel in St. Sebastianus Friesenhagen spielt am Sonntag, 05. März 2023 um 16.30 Uhr Prof. Dr. Winfried Bönig. Er wurde 2001 zum Domorganisten in Köln berufen und leitet als Professor für künstlerisches Orgelspiel und Improvisation seit 1998 den Studiengang Katholische Kirchenmusik an der Musikhochschule Köln. In seinem auf die Fastenzeit abgestimmten Programm erklingen u.a. die Passacaglia von Johann Sebastian Bach und die A-Dur-Sonate von Felix Mendelssohn-Bartholdy über den Choral „Aus tiefer Not schrei ich zu dir“. Neben weiteren Werken von Liszt und Karg-Elert kommt mit der „Melodia“ auch Max Reger zu Wort, dessen 200. Geburtstag wir in diesem Jahr feiern. Herzliche Einladung zu diesem außergewöhnlichen Konzerterlebnis! Der Eintritt ist frei. Es wird am Ausgang um eine Spende für die Kirchenmusik gebeten.