Veröffentlicht am 13. Februar 2023 von wwa

HACHENBURG – Realschule plus und Fachoberschule „Hachenburger Löwe“ – Anmeldung für die Fachoberschule noch möglich! – Fachrichtungen: Wirtschaft/Verwaltung und Gesundheit

Die Fachoberschule bietet Schülerinnen und Schülern nach Klasse 10 den schnellsten und sehr praxisorientierten Weg zur allgemeinen Fachhochschulreife. In Klasse 11 wird an drei Tagen pro Woche in einem Betrieb der Fachrichtung ein Praktikum absolviert, an zwei Tagen findet Unterricht an unserer Schule statt. Nach Vollzeitunterricht in Klasse 12 und der bestandenen allgemeinen Fachhochschulreife stehen alle Türen offen: duales Studium, Ausbildung, Studium aller Fachrichtungen an einer Fachhochschule oder einzelne Fachrichtungen an einer Universität.

Weitere Informationen unter www.realschule-hachenburg.de/fos