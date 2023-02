Die Landfrauen der Dörfer am Beulskopf befassen sich mit Telefonbetrug und Enkeltrick.

Veröffentlicht am 13. Februar 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – Telefonbetrug und Enkeltrick – Die Landfrauen der Dörfer am Beulskopf befassen sich am 18. März 2023 mit Telefonbetrug und Enkeltrick.

Tagtäglich rufen Trickbetrüger hundertfach Seniorinnen und Senioren an mit dem Ziel an ihr Geld zu kommen. Sie geben sich am Telefon als Polizisten oder Bankmitarbeiter aus, oder noch perfider als nahe Angehörige oder Freunde, die vorgeben, dass sie in finanzieller Not sind. Mit ihrer Überredungskunst schüchtern sie die Opfer ein und prellen sie um ihr Erspartes.

Rüdiger Trepper, Seniorenberater der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld, wird im Bürgerhaus in Heupelzen ab 14.30 Uhr die Methoden der Betrüger offenlegen und die Möglichkeiten aufzeigen, wie man darauf reagieren sollte.

Ein Unkostenbeitrag wird erhoben. Anmeldung bis zum 15. März 2023 bei Heike Fuchs Tel.: 02682/9687840 oder den Ortsvorsitzenden der Dörfer am Beulskopf