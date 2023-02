Veröffentlicht am 13. Februar 2023 von wwa

WISSEN – Dritter Derbysieg der SSV Damen gegen den VfL Hamm – SSV 95 Wissen : VfL Hamm 17:16 (11:8)

Am Samstag waren die Damen des VfL Hamm erneut zu Gast in Wissen. Wie in den beiden vergangenen Lokalderbys, konnten die Wissenerinnen mit einer konzentrierten Deckung und starkem Rückhalt im Tor einen Sieg einfahren.

Trotz des besseren Starts der Gegnerinnen aus Hamm, die mit 7:3 in Führung gingen, erzielten die Damen des SSV zur 25. Minute den Ausgleichstreffer und konnten sogar mit einem Vorsprung von drei Toren in die Pause gehen (11:8). Nach der Halbzeit musste der SSV verletzungsbedingt auf eine Spielerin verzichten, sodass die zweite Hälfte des Spiels mit sechs Feldspielerinnen durchgehalten werden musste. Obwohl der Gegner aus Hamm personell deutlich überlegen war, konnten die Wissenerinnen die Führung gleich nach der Pause um drei weitere Tore ausbauen (14:8). Dies sollte ein gutes Polster für die verbleibenden Spielminuten sein.

Durch eine starke kämpferische Leistung blieben mit einem Endstand von 17:16 schließlich zwei verdiente Punkte beim Gastgeber. Somit können sich die Damen des SSV95 Wissen auch beim dritten Lokalderby einen Sieg auf die Fahne schreiben.

Bevor am 11.03. das letzte Heimspiel der Saison 22/23 für die SSV Damen ansteht, darf man sich zunächst noch einmal auswärts gegen die HSG Westerwald beweisen. Es spielten: Becher (Tor), Leidig (Tor), Hombach (2), Vogel (5), Brück (1), Flender (1), Groß (4/3), Brühl, Nassen (3/1), Henrich (1). (Vereinsbericht)