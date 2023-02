Veröffentlicht am 12. Februar 2023 von wwa

MOGENDORF – Verkehrsunfallflucht auf der L 307

Samstagmittag, 11. Februar 2023, kam es gegen 14:30 Uhr, auf der L 307, zwischen Mogendorf und Vielbach zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Geschädigte befuhr die Landstraße aus Richtung Mogendorf kommend in Richtung Selters, als ihm in Höhe des Friedhofs Vielbach ein Fahrzeug auf seiner Fahrspur entgegen kam. Es kam zum Zusammenstoß der beiden linken Außenspiegel. Der Unfallverursacher fuhr in Richtung Mogendorf weiter, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Montabaur in Verbindung zu setzen. Quelle: Polizei