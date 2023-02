Veröffentlicht am 12. Februar 2023 von wwa

WEROTH – Diebstahl von Aluminiumprofilen in Weroth

Samstagmorgen, 11. Februar 2023, zwischen 01:00 und 02:00 Uhr, wurden in Weroth, von einem Firmengelände in der Bongard und Lind Straße, mehrere Aluminiumprofile entwendet. Durch mindestens zwei Täter wurde zunächst ein im rückwärtigen Bereich des Firmengeländes gelegener Stabmattenzaun durchtrennt. Sodann wurde durch das entstandene Loch das Diebesgut in einen weißen Lieferwagen geladen und abtransportiert. Hinweise zu der Tat werden erbeten und sind an die Polizeiinspektion Montabaur, Telefon: 02602 9226-0, oder E-Mail: pimontabaur@Polizei.rlp.de, zu richten. Quelle: Polizei