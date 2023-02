Veröffentlicht am 12. Februar 2023 von wwa

MONTABAUR – Diebstahl eines Radladers in Montabaur

Im Zeitraum zwischen Dienstag, 07. Februar 2023, 16:00 Uhr, und Samstag, 11. Februar 2023, 08:00 Uhr, wurde von einer Baustelle in der Alleestraße in Montabaur ein Radlader entwendet. Es handelt sich um eine schwarz-orangene Baumaschine der Marke Giant, Typ G2500 X-Tra. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Montabaur, Telefon: 02602 9226-0, oder E-Mail: pimontabaur@Polizei.rlp.de, in Verbindung zu setzen. Quelle: Polizei