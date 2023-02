Veröffentlicht am 11. Februar 2023 von wwa

MOGENDORF – NENTERSHAUSEN – Diebstahl durch falsche Polizeibeamte

In zwei Fällen wurden ausländische Autoaufkäufer Opfer von falschen Polizeibeamten. In Mogendorf wurde der Fahrer eines Transporters an einer Tankstelle zielgerichtet von zwei männlichen Personen unter dem Vorwand einer Drogenkontrolle angesprochen. Sie ließen sich die Geldbörse übergeben und entfernten sich dann sofort mit einem schwarzen Audi A6 Limousine mit deutscher Zulassung. Die Täter werden beschrieben mit Osteuropäischem Aussehen, pakistanischer Akzent, beide schwarze Haare, einer kurze und einer längere Haare, trugen Anzüge.

In Nentershausen stoppten sie einen Transporter und entwendeten nach einer fingierten Personalienüberprüfung die Geldbörse des Fahrers sowie den Fahrzeugschlüssel. Auch hier wurde ein schwarzer Audi des Typs A4 genutzt. Der Täter wird als südländisch mit Glatze beschrieben. Bekleidet mit einer cremefarbenen Jacke, weißem Hemd und dunkler Hose. Es ist davon auszugehen, dass es sich um die gleichen Täter handelt. Hinweise bitte an die Polizei Montabaur unter der 02602/9226-0. Quelle: Polizei