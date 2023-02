Veröffentlicht am 11. Februar 2023 von wwa

STADT NEUWIED – Karneval 2023 in der Neuwieder Innenstadt

Am Samstag, 18. Februar 2023, freut sich Neuwied darauf alle Jecken wieder beim Rathaussturm am alten Rathaus begrüßen zu dürfen. Die Veranstaltung beginnt um 11.30 Uhr, Prinz Udo I. und ihre Lieblichkeit Prinzessin Claudia I. hoffen auch in diesem Jahr, das Rathaus für alle Karnevalisten erobern zu können.

Langsam, aber sicher rückt dann das Finale der Session 2022/2023 näher – der Rosenmontag. Genauso bunt und fröhlich, wie in den Jahren vor Corona soll er wieder werden, der Karnevalszug, der sich am 20. Februar ab 14.11 Uhr durch die Neuwieder Innenstadt schlängeln wird.

Wie in all den Jahren beginnt er von der Langendorfer Straße aus in Richtung Elfriede-Seppi Straße. Dann geht es weiter über die Luisenstraße, Hermannstraße und rechts in die Schloßstraße bis zur Kirchstraße. Weiter geht es vorbei am Marktplatz und der Hofburg des Prinzenpaares Destille „Ewig Jung“ und biegt links in die Pfarrstraße und dann rechts in die Engerserstraße ab. Anschließend geht es links in die Wilhelmstraße, dort geht es weiter bis zum Rewekreisel und dann in der Langendorfer Straße bis zur Pfarrstraße. Dort biegt der Zug links ab zur Hermannstraße, wo er wiederum links abbiegt und sich dann Im Weidchen auflöst.

Die Aufstellung in der Langendorfer Straße beginnt ab 11 Uhr, so dass ab dann keine Autos mehr über diese Straße in die Innenstadt kommen. Ab ca. 13 Uhr wird der Zugwegbereich komplett gesperrt sein.

Der Festausschuss freut sich, dass wieder drei Bühnen am Zugweg verteilt sind und dort über alle teilnehmenden Gruppen berichtet wird. Diese befinden sich in der Schloßstraße, im Rewe-Kreisel und am Marktplatz. Natürlich werden sich die Wirte der Neuwieder Gastronomie auf die tollen Tage einstellen, so dass dort nach dem Zug gefeiert werden kann. Die Prämierung des Rosenmontagszuges findet wieder beim Sommerfest des Festausschusses der Stadt Neuwied statt.

Der Festausschuss der Stadt Neuwied und seine ihm angeschlossenen Vereine wünschen allen Mitbürgern und Narren einen tollen und vor allem friedlichen Rosenmontagszug in der herrlichen Deichstadt Neuwied.