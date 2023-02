Veröffentlicht am 11. Februar 2023 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Zug um Zug: Schachkurs bei der Kreisvolkshochschule

Ab Donnerstag, den 23. Februar, bietet die Kreisvolkshochschule Altenkirchen erstmalig einen Schachkurs an. Schach ist eine Beschäftigung, die nicht nur Spaß macht, sondern auch das Denkvermögen auf spielerische Art entwickelt. Der Kurs richtet sich an Interessenten ab 14 Jahren, die das Schachspiel kennenlernen möchten. Sie erlernen unter Anleitung eines erfahrenen Schachspielers die Gangart der Figuren und alle Schachregeln und die Figuren auf dem Schachbrett erwachen zum Leben. Nach sechs Kursabenden können die Teilnehmer selbstständig Schach spielen. Der Kurs im Gebäude der Kreisvolkshochschule in Altenkirchen (Rathausstraße 12) findet jeweils donnerstags von 18.30 bis 20.30 Uhr statt, die Teilnahme kostet 30 Euro. Anmeldungen: Tel.: 02681-812212, E-Mail: kvhs@kreis-ak.de