KREIS ALTENKIRCHEN – „Ich kann digital!“ – Ein Computer-Kurs für Frauen

Ab Freitag, den 17. Februar, bietet die Kreisvolkshochschule Altenkirchen unter dem Motto „Ich kann digital!“ einen Computerkurs unter der Leitung von Kitja Müller speziell für Frauen an. Ziel ist es, dass die Teilnehmerinnen versierter im Umgang mit dem PC werden und digitale Endgeräte sicher für Beruf und Alltag einsetzen können. Die Themen des Kurses mit zwei Terminen am 17. Februar und 3. März jeweils von 16 bis 18 Uhr orientieren sich an den Vorkenntnissen der Teilnehmerinnen. Die Teilnahme kostet 15 Euro. Kontakt und Anmeldungen: Kreisvolkshochschule Altenkirchen, E-Mail: kvhs@kreis-ak.de, Tel.: 02681-812212.