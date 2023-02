Veröffentlicht am 10. Februar 2023 von wwa

HAMM – PRACHT – Karnevalistische Hochstimmung in der närrischen Sporthalle in Hamm

Auch die Fidelen Jongen Pracht freuten sich nach zwei Jahren Pause auf ihre Prunksitzung. Traditionell wurde die Sporthalle in Hamm zur „Narrhalla“. Hoch oben auf der Bühne prangte das Narrenschiff mit kompletter Besatzung, am Steuer Sitzungspräsident Steven Röder. 18:11 Uhr ging auf der Uhr durch als mit karnevalistischem Getöse der Sturm der Fidelen Jongen los bracht. In langer Reihe zogen die Prachter Karnevalisten, umjubelt vom närrischen Volk, auf die Planken des Narrenschiffes. Käpten Steven begrüßte das Narrenvolk und versprach ein paar unterhaltsame Stunden mit Tanz, Büttenspektakel und zünftiger Musik.

Die Jüngsten der Tanzgarden, die Fidelen Bühnenfeger und die Fidelen Küken eröffneten mit ihren Showtänzen das mehrstündige Programm. Für die Hausmeister vom Bundestag, die kurzfristig absagen mussten, erschien „ne komische Hellije“ und brachte die Lachmuskeln auf Betriebstemperatur.

Bevor der bekannte Bauchredner „Fred van Halen“ mit seinem Spaßvogel seine Späßchen mit Elferrat, Narrenvolk und sich selber trieb, besuchte die KG Wissen mit Prinzenpaar, Elferrat und Tanzgarden die Fidelen Jongen. Für die musikalische Begleitung bei Aufzug und Abgang der Gäste sorgte die Band „Sunshine“, die traditionell die Fidelen Jongen zur Prunksitzung unterstützt.

Aus der Region trat die Band „Hännes“ auf und ließ die Stimmungspuppen tanzen. Ein wahrer Genuss tänzerischer Darbietung ist die große Tanzgruppe „Fidele Jongen Pracht“. Die Karnevalsgesellschaft Altenkirchen rückte mit Elferrat, Ehrenpräsident Karlheinz Fels und Showtanzgruppe an. Fels überreichte Ortsbürgermeister Udo Seidler den Sessionsorden der KG Altenkirchen.

Alljährlich überrascht die Tanzgarde der Fidelen Jongen mit einer tollen, wirbelnden und lustigen Show das Narrenvolk. Dass das nicht nur dem Narrenvolk viel Spaß bereitet, sondern sie sich selber in diesem Spaßbad wohlfühlen war nicht zu übersehen. Der HC Erbachtal läutete mit dem Auftritt seines Dreigestirns und den beiden Showtanzgruppen das Ende der Veranstaltung ein, das letztlich die Band „Brass on Spaß“ mit fetziger Musik vollzog. Fotos: Diana und Renate Wachow