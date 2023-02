Veröffentlicht am 10. Februar 2023 von wwa

KOBLENZ – Tödlicher Verkehrsunfall auf dem Zubringer zur Südbrücke – Fahrer gestorben

Freitagvormittag, 10. Februar 2023, ereignete sich in Koblenz auf der Zufahrt zur B 327 gegen 09:00 Uhr ein Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang. Der 33-jährige Fahrzeugführer aus Koblenz befuhr mit seinem Skoda die B 327 von der Koblenzer Innenstadt kommend in Fahrtrichtung Lahnstein. Im Bereich einer Kurve verlor er aus unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einer Schutzplanke. Der Fahrer verstarb anschließend in einem Koblenzer Krankenhaus. Die Fahrbahn in Richtung Lahnstein/Montabaur war für einige Stunden gesperrt. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Koblenz 1 unter 0261/103-2510 oder PIKoblenz1@polizei.rlp.de zu melden. Quelle: Polizei